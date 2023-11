Agganciato e ucciso dal treno merci in stazione

In un attimo è stato "agganciato", trascinato e ucciso dal treno. Mentre era sulla banchina. Tragedia in stazione a Voghera (Pavia) dove un uomo per per il momento non è stato identificato è morto in un incidente ferroviario.

Tutto è successo intorno alle 14.45, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. La vittima, secondo quanto ricostruito, si trovava sulla banchina del binario 5 quando un treno merci partito che stava percorrendo la ferrovia da Genova verso Milano lo ha "agganciato" e trascinato per alcuni metri. Ogni tentativo di soccorso è stato inutile. I sanitari del 118, arrivati con un'ambulanza e un'automedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, trovato a circa 200 metri dalla banchina della stazione. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia ferroviaria, sul posto insieme ai vigili del fuoco.

La circolazione sulla linea è stata rallentata. Sono stati accumulati ritardi fino a 50 minuti per due Intercity, fino a 45 minuti per nove regionali e un regionale è stato cancellato.

Nella mattinata di lunedì, invece, un treno in arrivo alla stazione di Rogoredo, un regionale veloce partito da Ventimiglia e diretto alla Stazione Centrale, è stato avvolto dal fumo. L'inconveniente è stato causato dal surriscaldamento di uno dei freni del convoglio.