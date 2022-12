Maxi evasione di Natale dal Beccaria: due catturati, fiamme nelle celle

Sono stati catturati due detenuti evasi nel pomeriggio di Natale dal carcere minorile Cesare Beccaria di Milano, ma gli altri 5 sono ancora in fuga e sul caso sono al lavoro gli agenti della polizia penitenziaria. Sempre nella serata del 25 dicembre, intorno alle 22, alcuni detenuti hanno appiccato il fuoco in diverse celle e corridoi in segno di protesta. Il rogo ha sollevato una densa coltre di fumo nero ma è stato domato dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, intervenuti con 5 mezzi, ma fortunatamente non si registrano né feriti né intossicati.

La fuga di Natale è avvenuta intorno alle 16.30. I detenuti avrebbero approfittato di un momento di distrazione di un agente per scappare. "I fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da svariato tempo, per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta", ha raccontato Gennarino De Fazio, Segretario Generale della Uilpa Polizia Penitenziaria. Più nel dettaglio i ragazzi, stando a quanto riferito da De Fazio a Rainews24 avrebbero divelto alcuni pannelli di legno che delimitavano l'area dei lavori e approfittando di questo varco avrebbero valicato il muro di cinta.

Le attività di ricerca dei detenuti evasi sono affidate alla polizia penitenziaria ma sul caso è al lavoro anche la procura dei minorenni. All'interno del penitenziario è tornata anche la direttrice facente funzioni Maria Vittoria Menenti che si divide tre giorni alla settimana tra il Beccaria e il carcere di Opera, dove è direttrice. I ragazzi evasi hanno tutti tra i 17 e i 19 anni (due 18enni, un 19enne e quattro 17enni), non sono stati resi noti i loro nomi perché il trattamento dei dati e delle identità degli evasi è un argomento delicato trattandosi in alcuni casi di minori.

Alcune fonti della Lega hanno riferito che Matteo Salvini è "sconcertato" per l'evasione e sta seguendo gli sviluppi con grande attenzione. Il sottosegretario alla Giustizia con delega alle carceri minorili Andrea Ostellari nei giorni scorsi aveva annunciato una visita all'istituto penitenziario; la situazione in via Calchi Taeggi è incandescente: l'antivigilia di Natale due agenti di polizia penitenziaria erano stati aggrediti da un detenuto. "Da molto arrivano segnali preoccupanti dall'universo penitenziario minorile - aveva spiegato il segretario lombardo del sindacato Sappe Donato Capece -. Registriamo il ripetersi di gravi eventi critici negli istituti penitenziari per minorenni d'Italia".