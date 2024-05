Christian Di Martino, il poliziotto accoltellato a Milano, è sveglio

Lenti ma costanti. Proseguono i miglioramenti per il poliziotto ferito a coltellate a Milano. Christian Di Martino, colpito da Hasan Hamis alla stazione di Lambrate e ricoverato all'ospedale di Niguarda, è sveglio. Nel weekend gli hanno tolto anche il tubo per la respirazione perché respira autonomamente. Così come risponde correttamente alle domande del personale sanitario.

Il vice ispettore delle Volanti sabato mattina era stato portato di nuovo in sala operatoria per la rimozione di garze inserite per tamponare le emorragie. Dopo l'operazione, l'agente era stato trasferito ancora in terapia intensiva, con parametri stabili. Sempre sabato, alcuni colleghi si erano ritrovati sotto il reparto dov'è ricoverato Di Martino con le volanti della polizia: un modo per fargli sentire la loro vicinanza (foto).

Il primo intervento salva vita

Dopo essere stato accoltellato alla schiena per tre volte con una lama lunga 20 centimetri, Di Martino aveva riportato una grave emorragia interna perché il coltello aveva raggiunto un rene, il duodeno e alcuni vasi del torace e dell'addome. Per salvarlo era stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico, durante il quale erano servite 70 trasfusioni, tra sacche di sangue e plasma, e durante il quale il trentacinquenne era andato per cinque volte in arresto cardiaco.

Ma già 24 ore dopo la prima operazione salva vita, venerdì, fonti ospedaliere dal Niguarda, avevano confermato che il paziente stava lentamente migliorando. Adesso, stando a fonti ospedaliere, dovrebbe continuare le sue cure in terapia intensiva orientativamente per una settimana per poi essere trasferito in un nuovo reparto. E continuare con il suo recupero.