La Russa, la ragazza in clinica: "Lividi e lesioni". E spunta l'sos in chat con l'amica

Ci sono nuovi sviluppi nella storia della ragazza che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo La Russa, il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa. La ragazza di 22 anni ha denunciato i presunti abusi dopo una serata in una discoteca milanese lo scorso 18 maggio. Ex compagna di scuola di Leonardo La Russa, avrebbe riferito agli inquirenti di averlo incontrato nel locale, di avere bevuto qualcosa insieme per poi essersi svegliata nuda e in stato confusionale nel letto del ragazzo, il giorno dopo. Ora, arrivano notizie di lesioni sul corpo della ragazza e di una chat con l'amica, risalente proprio alla mattina in cui si è risvegliata nel letto a casa La Russa.

Le lesioni del centro anti-violenza e il racconto della ragazza

Dopo essere andata via da casa La Russa, la ragazza decide con la madre di recarsi al centro Antiviolenze della clinica Mangiagalli: come riporta Repubblica le vengono refertate un'ecchimosi, una leggera ferita a una gamba e positività a cocaina e cannabis. il Corriere della Sera aggiunge che le lesioni "potrebbero essere compatibili con una violenza sessuale", secondo una fonte della Procura.

L'esame ginecologico ha poi accertato tre lesioni nei genitali della ragazza. Tuttavia, il riscontro non è risolutivo dal punto di vista giuridico e va inteso più che altro come un indizio da approfondire nelle indagini. Nel sangue della ragazza sono state riscontrate anche tracce di benzodiazepine, ma saranno necessari ulteriori esami per capire se la presenza della sostanza sia dovuta all’uso abituale di tranquillanti - ammesso dalla stessa giovane -, o da altro.

La chat con l'amica: "Aiutami"

L'incontro tra la ragazza e Leonardo La Russa sarebbe stato casuale, in una piccola sala dell'Apophis club, a pochi metri dal Duomo di Milano, riporta Repubblica. I due hanno bevuto qualcosa insieme e hanno ballato. Da quel momento in poi, la ragazza dice di aver perso i sensi e di essersi risvegliata nuda e confusa il mattino dopo a casa della famiglia La Russa.

Dopo aver chiesto spiegazioni, Leonardo le risponde dicendole di essere "tornati a casa dalla discoteca" e "di aver avuto un rapporto sessuale consensuale", si legge su Repubblica. "Ignazio La Russa – scrive nella denuncia - si è affacciato in camera e, vedendomi nel letto, è andato via". Per gli inquirenti il racconto viene giudicato "credibile".

La confusione al risveglio sarebbe confermata dalle chat della ragazza con un'amica: "Perché mi hai lasciato sola?". "Penso ti abbia drogata - la risposta dell'amica -. Stavi benissimo finché non hai bevuto il drink. Scappa via!". "Aiutami!", scrive in risposta la ventiduenne. Ora, la ragazza dovrà fornire dettagli su orari, spostamenti in città e persone incontrate per confermare la sua versione dei fatti.

Il padre della ragazza: "Si indaghi a prescindere dalla potenza politica"

"Da quella notte mia figlia è devastata", dice il padre della ragazza 22enne a Repubblica, auspicando che nelle indagini non influisca il peso politico della seconda carica dello Stato. "Spero che chi deve indagare e giudicare - ha detto - sappia valutare oggettivamente i fatti, indipendentemente dalla potenza politica del padre".

"Se verrà dimostrato quello che racconta mia figlia, e io credo a mia figlia - ha aggiunto -, lei resterà segnata per tutta la vita. Non ho dubbi su quello che racconta - ha concluso -. Da quella notte, mia figlia è devastata".

Proprio per ricostruire momento per momento i fatti oggetto della denuncia depositata dall’avvocato Stefano Benvenuto, nei prossimi giorni la ragazza sarà convocata in procura.