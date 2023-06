Rilievi nella casa di Impagnatiello. L'avvocato: "Trovata arma del delitto"

Sono iniziati i rilievi nella casa di via Novella a Senago in cui viveva Giulia Tramontano, la 29enne incinta al settimo mese ammazzata a colpi di coltello dal suo compagno, il 30enne Alessandro Impagnatiello, che ha confessato il delitto.

Nella mattinata di martedì 6 giugno, per la prima volta, i carabinieri hanno fatto ingresso nell’abitazione, posta sotto sequestro lo scorso mercoledì, quando Giulia era ancora formalmente data per scomparsa, dopo la denuncia presentata proprio dal killer, che ha ammesso di averla uccisa sabato sera dopo che lei aveva scoperto la sua doppia vita e la sua “altra donna”, una collega 23enne che era anche rimasta incinta prima di abortire, a gennaio scorso.

Il primo ad arrivare è stato l’avvocato Giovanni Cacciapuoti, il legale della famiglia della vittima. Poi, alle 11 in punto, gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri, che sono entrati dai box. Quindi, pochi minuti dopo, i pm Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, che coordinano le indagini.

Investigatori e inquirenti stanno cercando l'arma del delitto che - stando a quanto confessato dall’arrestato - dovrebbe essere un coltello da cucina, lavato e poi posato su un ceppo. Dopo sarà la volta della vasca da bagno, dove Impagnatiello ha cercato di bruciare il corpo della vittima, e del box e della cantina, dove il killer ha lasciato il cadavere prima di gettarlo dietro alcuni box in via Monterosa, a circa 800 metri dalla casa teatro dell’omicidio. I rilievi serviranno anche per trovare riscontri alla confessione del 30enne, barman all’Armani, e per verificare la presenza di eventuali complici, che potrebbero averlo aiutato a disfarsi del corpo, lasciando però delle tracce.

L'avvocato di Impagnatiello, Giovanni Cacciapuoti, parlando con i giornalisti ha detto che l'arma del delitto è stata trovata e sequestrata dai detective. I carabinieri, interpellati da MilanoToday, non hanno confermato la versione del legale; hanno puntualizzato che è stato trovato il ceppo di coltelli (a cui faceva riferimento il barman) ma non mancherebbero coltelli.

Senago, ma non solo. Carabinieri e vigili del fuoco hanno recuperato patente, carta credito e bancomat di Giulia Tramontano. Tutti gli effetti sono stati trovati nei tombini dietro al McDonald's di viale Rubiconde a Milano. Proseguono le ricerche per individuare e recuperare il telefono della giovane che, secondo quanto messo a verbale, sarebbe stato gettato dallo Stesso Impagnatiello, in un tombino nei pressi della fermata di Comasina. Sul posto sono al lavoro sia i militari dell'arma che i pompieri.