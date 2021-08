Si sblocca "il nodo" della fermata metro Monza Bettola: riprendono i lavori

La fermata della metro M1 a Monza Bettola finalmente potrebbe diventare realtà. Il Comune di Milano ha deciso l’integrazione del finanziamento per la realizzazione delle opere di completamento dei lavori di riqualificazione della stazione capolinea della linea rossa della metropolitana da Sesto Fs.

Monza Bettola: incrocio tra la metro rossa e la lilla

Il finanziamento sancisce i termini degli accordi individuati tra Mm, l’impresa costruttrice della metropolitana e la società Immobiliare Europea, titolare dell'intervento del centro commerciale, per la realizzazione dell’hub che un giorno sarà anche stazione di interscambio con la M5 e quindi delle opere relative all’interferenza fra il prolungamento delle due linee metropolitane e della modifica della struttura della galleria di scavalco fra la Rossa e la Lilla. Nell'hub, oltre al centro commerciale, vi sarà un parcheggio di interscambio.

“Questo accordo rappresenta un passo avanti decisivo per la realizzazione del prolungamento della M1 Sesto FS-Monza Bettola - dichiara Marco Granelli assessore alla Mobilità - e per la realizzazione di una stazione strategica per il territorio e per la mobilità dell’area a nord di Milano, nodo di interscambio tra traffico privato, linee di superficie, linee metropolitane della Brianza e di gran parte della mobilità del comparto nord-est di Milano, da dove proviene il maggior numero di spostamenti e di auto verso Milano”.

La fermata Monza Bettola e lo stato dei lavori

A partecipare al finanziamento, oltre al Comune con 7,1 milioni di euro, il ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibile (Mims) con 15 milioni di euro e la Regione Lombardia con 9,2 milioni di euro, per un totale di 31,3 milioni di euro.

I lavori si erano interrotti più volte negli anni scorsi per i problemi con le imprese, le bonifiche, la sovrapposizione di diversi progetti come il centro commerciale e i parcheggi. Nel gennaio 2021, MM e l'impresa avevano raggiunto un accordo per la stazione nel territorio di Sesto San Giovanni, permettendo la ripresa dei lavori che ad oggi sono quasi completati come da programma. E nelle scorse settimane è stata migliorata la mobilità di superficie.

Gli accordi e gli atti necessari alla loro sottoscrizione, come le delibere di Comune e Regione e di MM, in approvazione nel corso di questo mese di agosto, consentiranno la ripresa dei lavori a settembre, per giungere finalmente a portare la M1 a nord di Sesto San Giovanni, ai confini con i comuni di Cinisello Balsamo e Monza, e in corrispondenza di importanti arterie stradali come la A4, la Milano-Lecco e la Rho-Monza, oltre che i nuovi capolinea delle linee extraurbane dei bus della Brianza.