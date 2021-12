"Documenti, grazie": ragazzo si scaglia contro gli agenti, fermato con lo spray al peperoncino

L'allarme per i colpi alle auto e la violenza, assolutamente inspiegabile. Un ragazzo di 26 anni, un giovane italiano senza nessun precedente, è stato arrestato nella notte tra domenica e lunedì a Milano dopo aver aggredito, senza motivo, i poliziotti.

Gli agenti, stando a quanto riferito dalla Questura, sono intervenuti alle 4.30 in via Crema dopo che alcuni residenti hanno segnalato al 112 che un uomo stava danneggiando le macchine parcheggiate in strada. Quando i poliziotti sono arrivati hanno riscontrato che tre vetture erano effettivamente rotte ma in strada non hanno trovato nessuno, se non un husky apparentemente abbandonato.

L'equipaggio della Volante ha quindi allertato il canile per il recupero dell'animale, ma poco dopo è arrivato il 26enne che ha detto di essere il proprietario del cane. A quel punto, gli agenti gli hanno chiesto un documento e lui per tutta risposta si è scagliato contro gli uomini in divsa, tanto che per bloccarlo è stato necessario l'intervento di una seconda auto e l'utilizzo dello spray al peperoncino. La notte del giovane è così finita in cella con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Non è stato invece possibile accertare se fosse stato lui a sfondare le macchine.