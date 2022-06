L'uomo che aggredisce la bisnonna in casa per farsi dare i soldi

L'ha aggredita per i soldi, perché voleva del denaro da lei. E quando gli agenti sono intervenuti, ha continuato con le minacce e le violenze, senza preoccuparsi più di tanto. Un uomo di 31 anni, cittadino italiano, è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì con l'accusa di maltrattamenti in famiglia nei confronti della bisnonna, una 90enne.

L'allarme è scattato verso le 4, quando la stessa anziana ha chiesto aiuto al 112 dicendo che suo nipote la stava minacciando all'interno della sua abitazione, un appartamento nel quartiere Lorenteggio. Al loro arrivo sul posto, i poliziotti hanno trovato il 31enne che aggrediva verbalmente e fisicamente la vittima, con ogni probabilità per convincerla a dargli dei soldi.

A quel punto per lui sono scattate le manette in flagranza di reato. In casa - dove non risultano comunque vecchi interventi delle forze dell'ordine - gli agenti delle volanti hanno trovato 30 grammi di hashish, motivo per cui l'uomo è stato anche indagato a piede libero per possesso di sostanze stupefacenti.