Aggredisce la compagna e colpisce il figlio minorenne che la difende

Dopo una scenata di gelosia, ubriaco, ha aggredito la compagna gettandole addosso una lampada e ferendola al viso. Poi, quando il figlio minorenne è intervenuto in difesa della madre, lo ha colpito con un pugno. L'episodio la scorsa sera in un comune della Brianza, dove è intervenuta la polizia di Stato.

In base a quanto ricostruito, il minorenne è stato centrato dal colpo che era destinato alla donna, quando le si è messo davanti per proteggerla dalla violenza del padre. Per l'uomo, un 50enne italiano, il questore di Monza e Brianza ha disposto il provvedimento di ammonimento per violenza domestica. All'aggressore, nell'ambito del 'protocollo Zeus', è stato inoltre intimato di seguire un percorso psicologico.

Rispetto alla denuncia, l'ammonimento è un atto amministrativo più rapido che ha l'obiettivo di fermare comportamenti violenti che potrebbero degenerare.