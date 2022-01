Aggredisce il padre, si barrica in camera e si scaglia contro gli agenti armato

Prima suo padre, poi gli agenti. Un ragazzo di 20 anni, un cittadino italiano nato in Russia, è stato arrestato domenica a Milano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito il papà e i poliziotti intervenuti per difenderlo.

L'allarme è scattato nel pomeriggio, quando il genitore ha chiesto aiuto al 112 spiegando che suo figlio era fuori controllo e che lo aveva aggredito dopo una discussione nell'abitazione in cui vivono insieme, in zona Lambrate. All'arrivo della volante, il giovane si è barricato in una stanza e gli agenti hanno dovuto aspettare un suo momento di distrazione per riuscire ad aprire la porta.

Appena i poliziotti sono entrati nella camera, però, il 20enne si è scagliato contro di loro impugnando un coltello da cucina, tanto che è stato necessario utilizzare lo spray al peperoncino per immobilizzarlo e disarmarlo. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, mentre il giovane è poi stato dichiarato in arresto.