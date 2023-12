L'intruso nel palazzo che si scaglia contro la polizia

Gli inquilini di un condominio hanno allertato le forze dell’ordine perché, per le scale, si aggirava un uomo sospetto che, secondo loro, stava tentando di entrare in un appartamento per derubarlo. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che entrati nel palazzo si sono trovati di fronte a un uomo piuttosto pericoloso.

Tutto è avvenuto pochi minuti prima delle 18 di venerdì 8 dicembre. Gli abitanti di una palazzina di via Val Devero a Milano, in zona Forze Armate, si sono resi conto di una presenza inaspettata. Gli agenti hanno fermato l’intruso cercando di ammanettarlo. Si tratta di un uomo di 39 anni con cittadinanza polacca. Nel tentativo di bloccarlo, l’uomo si è ribellato.

Nello specifico, il malvivente ha aggredito gli agenti storcendo a uno di loro un dito e causandogli una distorsione con prognosi di 10 giorni. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.