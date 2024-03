La donna che odia la polizia: “Sbirri di me…”, due agenti feriti

È stata lei stessa ad avvicinarsi agli agenti. Poi, come già fatto in passato, li ha aggrediti. Una donna di 49 anni, un’italiana con precedenti, è stata arrestata lunedì pomeriggio a Milano con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver mandato in ospedale due poliziotti.

La follia è andata in scena poco dopo le 18 in via Amadeo. Lì la 49enne ha visto una Volante ferma al semaforo e, dopo averla raggiunta, ha iniziato a insultare gli uomini in divisa al grido di “sbirri di mer…”, “figli di putt…”. A quel punto gli agenti le hanno chiesto spiegazioni ma per tutta risposta sono stati aggrediti: uno è finito al pronto soccorso con una prognosi di 8 giorni per una ferita al ginocchio e un altro con una prognosi di 5 giorni per un trauma alla schiena.

Nonostante le ferite, i poliziotti sono comunque riusciti a bloccare e ammanettare la donna. Nel suo passato ci sono precedenti praticamente identici: la 49enne era stata infatti già arrestata con le accuse di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.