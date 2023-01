"Vi ammazzo tutti": ragazzo aggredisce i poliziotti (poi si prende a schiaffi da solo)

Insulti, minacce e botte. Un ragazzo di 23 anni, un giovane brasiliano irregolare e con precedenti, è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale per aver aggredito due poliziotti.

L'allarme è scattato verso le 2, quando alcuni testimoni hanno segnalato una persona molesta in via Fosse Ardeatine, in pieno centro città. Al loro arrivo, gli agenti sono stati "accolti" dal 23enne che ha iniziato a urlare contro di loro: "Vi ammazzo tutti. Siete terroni di me***. Oggi ci sarà un morto qui".

Dopo aver detto di essere stato colpito da uno sconosciuto con una bottigliata, il giovane si è scagliato contro i poliziotti e ha poi iniziato a colpirsi da solo con schiaffi e pugni. Non contento, ha cercato anche di aggredire i soccorritori del 118 che cercavano di medicarlo. Il 23enne è stato quindi portato via in manette, mentre uno dei poliziotti è finito in ospedale con una prognosi di cinque giorni per una ferita alla mano sinistra.