"Pezzi di me***": i poliziotti cercano di aiutarlo, ma lui li aggredisce (e finisce in manette)

Picchiato, ferito. E in manette. Un ragazzo di 21 anni, un giovane italiano di origini sudamericane, è stato arrestato domenica mattina a Milano con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito i poliziotti che in realtà volevano aiutarlo.

Gli agenti, passando verso le 9.30 in via Pellegrino Rossi, hanno infatti notato il 21enne - con il volto tumefatto - e un altro ragazzo che discutevano animatamente in strada. La volante si è così fermata per capire cosa stesse accadendo - i due avevano discusso in un locale poco distante - e l'equipaggio ha chiesto al ragazzo se avesse bisogno dei soccorsi.

Improvvisamente, però, l'uomo si è scagliato contro i poliziotti iniziando a colpirli al grido di "lasciatemi pezzi di me***", "vi sparo", "vi cavo gli occhi". Per cercare di bloccare l'aggressore, gli agenti hanno anche utilizzato lo spray al peperoncino, facendo comunque non poca fatica per immobilizzarlo. Alla fine per lui sono scattate le manette.