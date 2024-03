L’uomo che aggredisce i poliziotti a cavallo a Milano

Avrebbe insultato una ragazzina senza nessun motivo. Poi, non contento, avrebbe colpito i poliziotti. Un uomo di 51 anni, cittadino della Costa d’Avorio, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Milano con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver ferito un agente che era in servizio con un collega, entrambi a cavallo, all’interno di Parco Sempione.

I due si erano avvicinati al 51enne dopo averlo visto discutere con due giovanissimi, una 18enne e un 16enne. I poliziotti hanno poi accertato che l’uomo si era avvicinato alla coppia e aveva iniziato a offendere la giovane senza una ragione. Dopo le minacce e gli insulti agli agenti, l’aggressore ha anche colpito uno dei due, finito in ospedale con tre giorni di prognosi.

Bloccato e perquisito, il 51enne è stato anche trovato in possesso di 9 grammi di marijuana, 6 di ketamina e 175 euro in contanti, motivo per cui è stato anche indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.