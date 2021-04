L'uomo che scaglia una bici contro i poliziotti e dà un pugno in faccia a un agente

La follia martedì sera tra via Paravia e via Zamagna. Arrestato un 30enne

Appena ha visto gli agenti, ha cercato di accelerare per allontanarsi. Poi, quando è stato fermato, ha deciso di aggredire i poliziotti per cercare di fuggire, ma inutilmente. Un uomo di 30 anni, un cittadino marocchino con precedenti e irregolare in Italia, è stato arrestato martedì sera a Milano con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo essersi scagliato contro l'equipaggio di una Volante.

La sua follia è iniziata verso le 19, quando ha notato l'auto della polizia in via Paravia e, a bordo della sua bicicletta, ha cercato di allontanarsi. Una volta raggiunto e fermato, il 30enne ha iniziato a insultare gli uomini in divisa, dicendo loro che non avrebbe mostrato i documenti, per poi minacciarli.

Dalle parole ai fatti il passo è stato breve e, stando a quanto riferito dalla Questura, l'arrestato ha scagliato la sua bici contro i poliziotti, colpendo poi uno di loro con un pugno in pieno volto prima di darsi alla fuga. La sua corsa, però, è durata pochissimo, perché è stato raggiunto e arrestato.

Il 30enne, che in passato aveva aggredito altri poliziotti e che ha avuto guai con la giustizia per spaccio, è stato trovato anche in possesso di un grammo di marijuana.