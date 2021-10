Aggredisce gli agenti e cerca di scappare con la 'coca'

Appena ha visto la polizia ha cercato di scappare. Poi, quando ha capito di non avere vie d'uscita, è passato all'attacco, aggredendo i poliziotti e colpendo uno di loro. L'episodio nella mattinata di lunedì 4 ottobre in viale Fulvio Testi.

La volante ha fermato l'uomo - un ventenne gambiano incensurato e irregolare in italia - mentre cercava di allontanarsi. Ne è nata una colluttazione durante la quale uno dei poliziotti è rimasto colpito, per fortuna senza gravi conseguenze.

Poco dopo, lo straniero è stato bloccato e ammanettato. Addosso gli sono stati trovati 5 grammi di cocaina divisa in cinque dosi. Per lui è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio e per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.