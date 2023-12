La giornalista Alessia Lautone minacciata e aggredita in centro a Milano

Aggredita da un uomo, con insulti e spinte, in strada a Milano. La vittima è Alessia Lautone, giornalista e direttrice dell'agenzia stampa LaPresse. Il fatto è avvenuto in via San Gregorio, tra la zona Lazzaretto e corso Buenos Aires, giovedì mattina. È lei stessa a raccontarlo su X: "Sono stata aggredita - scrive - con spinte e insulti. L'uomo continuava a fare il gesto di volermi sgozzare. Così, senza motivo. Mattinata da incubo".

Secondo quanto riportato, la giornalista stava camminando lungo la strada quando, nei pressi di una chiesa, si è imbattuta in un uomo che chiedeva l'elemosina a una donna. Lautone si è voltata e a quel punto l'uomo le ha fatto il gesto dello sgozzamento con la mano, per poi spingerla e allontanarsi.