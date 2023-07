"Puoi mettere il guinzaglio al cane?": ragazzina aggredita a pugni da un 61enne

Erano usciti con il loro cane per la solita passeggiata. Improvvisamente, però, si sono trovati di fronte un altro cane non tenuto al guinzaglio. E quando poco dopo è giunto il proprietario, i ragazzi - due fratelli di 16 e di 19 anni - lo hanno invitato a mettere il guinzaglio all’animale, ma lui avrebbe risposto minacciandoli con un cacciavite e poi allontanandosi.

L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì 20 luglio a Monza, all’interno di un condominio di San Fruttuoso. A dare l’allarme e a chiamare la sala operativa della questura è stata la mamma dei ragazzi che da casa ha sentito le urla dei figli. Quando i poliziotti sono giunti sul posto i giovani erano spaventati. Gli agenti sono riusciti a fermare l’uomo proprio mentre stava per uscire dal cancello della palazzina.

Il presunto aggressore è un 61enne monzese - già noto alle forze dell’ordine per precedenti per furto, ingiuria, minacce e lesioni - e all’arrivo degli agenti si è mostrato particolarmente insofferente e nervoso e ha continuato a toccare la tasca dei pantaloni. Proprio lì i poliziotti hanno trovato un cacciavite a croce di metallo lungo 16 centimetri.

Secondo la ricostruzione fornita dagli investigatori, il 16enne avrebbe chiesto in modo pacato all’uomo - che vive nella stessa palazzina - di mettere il guinzaglio al suo cane ma il 61enne avrebbe iniziato a insultare i due vicini e a un certo punto avrebbe preso il cacciavite e lo avrebbe puntato contro il ragazzino urlandogli contro frasi offensive e minacciose. La sorella maggiore, una ragazza di 19 anni, si sarebbe frapposta tra i due per difendere il fratello e in quel momento sarebbe arrivata anche la madre allarmata dalle grida. L’uomo poi sarebbe passato dalle parole ai fatti e, sempre secondo quanto riferiscono gli agenti, avrebbe sferrato un pugno che ha sfiorato la madre, ma ha colpito la 19enne ferendola alla bocca, scheggiandole un dente e rompendole il piercing al naso. I poliziotti hanno allertato il 118 e portato il 61enne in questura. La ragazza ha riportato lesioni con una prognosi di 5 giorni. L’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per minaccia aggravata e lesioni.