Donna di 85 anni aggredita da un pitbull lungo il Naviglio Martesana

Aggredita da un pitbull all'improvviso, mentre passeggiava con un'amica lungo il Naviglio Martesana a Vimodrone, in zona via Santa Rita. E' successo ad una anziana di 85 anni intorno alle sei di pomeriggio, lunedì 10 ottobre. "Mia madre è stata aggredita e morsa in più parti del corpo da un pitbull di colore chiaro", è la testimonianza di E.L., figlia della vittima: "Il pitbull si è avventato contro di lei senza alcuna ragione".

Secondo la testimonianza della figlia, l'85enne soffre di alcune patologie: "Per questo - spiega E.L. - è importante trovare il proprietario e sapere quali vaccini sono stati somministrati al cane". Stando alla descrizione fisica, il proprietario del pitbull è un ragazzo alto con capelli castano scuri. Nel pomeriggio di lunedì era ben vestito e, secondo quanto raccontato dall'anziana, probabilmente avrebbe un accento dell'est. "Ma mia madre non ne è certa", prosegue E.L.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con un'ambulanza. La donna sanguinava e si era sentita male. Ma il proprietario del cane è scappato. In seguito l'85enne è stata presa in cura al pronto soccorso del San Raffaele. "E' urgente ritrovare il proprietario e allertare la popolazione. Il cane è molto aggressivo", conclude E.L.