"Sono stato aggredito dalle borseggiatrici in metro perché le filmavo"

"Solidarietà a Matthia Pezzoni, il presidente del Comitato Sicurezza per Milano, aggredito dalle borseggiatrici in metro a Milano perché le stava filmando". A esprimerla è vicepresidente della Commissione Affari costituzionali della Camera, Riccardo De Corato.

L'aggressione è avvenuta sabato sera nella fermata di Duomo. A confermarlo la questura, che ha riferito come la Polmetro sia intervenuta dopo che un 34enne è stato picchiato perché stava avvisando i passeggeri della presenza di borseggiatrici. In particolare, dopo l'aggressione da parte di alcune donne, un uomo lo avrebbe colpito all'occhio con un pugno.

Sui social sono circolate le immagini di Pezzoni con un occhio pesto e il volto insanguinato. Finito in codice verde al Policlinico, il 34enne da alcuni anni fa parte di gruppi che in metropolitana danno vita a delle ronde contro i furti delle borseggiatrici. "Esprimo - ha detto De Corato - la mia più totale solidarietà e vicinanza a Matthia Pezzoni, il presidente del Comitato Sicurezza per Milano, nato pochi mesi fa, che ieri sera nel tentativo di filmare e fermare per l'ennesima volta le borseggiatrici in azione, alla fermata Duomo della metropolitana di Milano è stato aggredito e preso a sberle e pugni non solo dalle solite ragazze rom Tanja, Salomeja e Patrizia, ma anche da un ragazzino, loro complice".