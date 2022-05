Ragazzo aggredito alle spalle da un uomo armato mentre aspetta il bus

Ha reagito allo scippatore ed è finito in ospedale. Un ragazzo di 21 anni, un giovane italiano, è rimasto ferito mercoledì pomeriggio al termine di un tentativo di rapina avvenuto in via Inganni, poco dopo le 18.30.

Il giovane, stando a quanto riferito dalla polizia, stava aspettando il bus 49 in direzione San Cristoforo quando è stato aggredito alle spalle da un uomo che ha tentato di strappargli una collanina. Il 21enne ha cercato di difendersi e ne è nata una violenta colluttazione con il rapinatore, che aveva un coltello in mano. Alla fine il bandito è stato costretto a fuggire a mani vuote, ma il ragazzo è rimasto lievemente ferito - non dalla lama - ed è stato accompagnato al pronto soccorso del San Paolo in codice verde.

Sempre nel pomeriggio di mercoledì un 52enne, un turista americano, è stato rapinato a Milano da un uomo che gli ha portato via un orologio Panerai dal valore di oltre 10mila euro.