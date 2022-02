Si rifiuta di farsi misurare la temperatura in banca e aggredisce l'impiegato

Ha rifiutato sia di farsi prendere la temperatura sia di mostrare il green pass e ha aggredito l'impiegato della banca che aveva di fronte. L'accaduto intorno alle 11 di lunedì 14 febbraio all'Intesa San Paolo di via Roma a Melegnano, hinterland sud di Milano.

Prima ancora che l'impiegato potesse effettuare il controllo previsto all'entrata, l'uomo, un cliente di 70 anni che si trovava in coda, lo ha aggredito colpendolo al volto con un pugno. Sul posto sono intervenuti 118, con un'ambulanza, e carabinieri di San Donato Milanese.

L'impiegato, un 55enne che è anche dirigente sindacale, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Vizzolo Predabissi, in codice verde, per il trauma facciale, nonché per l'agitazione. “Questa mattina - la denuncia della Fisac Cgil Milano Lombardia - un nostro dirigente sindacale, mentre era impegnato nell'attività di accoglienza all'interno della filiale di banca presso cui lavora, è stato aggredito da un cliente nell’ambito dei normali controlli previsti dalla normativa corrente anticovid”.

“Quanto accaduto avvera i nostri timori più foschi – dichiara la sigla sindacale -. Torniamo a insistere affinché le banche adottino misure adeguate a garantire la sicurezza del personale, affidando le mansioni di controllo all'ingresso e di verifica del greenpass alla clientela a personale di guardiania adeguatamente preparato”.

"Purtroppo non è il primo caso che abbiamo dovuto registrare dall'inizio della pandemia, anche se non si erano ancora verificati episodi di una tale violenza - ha detto Gabriele Poeta Paccati, segretario generale Fisac Cgil Lombardia -. Per questo motivo abbiamo chiesto che verifiche e controlli venissero affidati a personale esperto e preparato. In questo caso specifico bisogna dare atto che il nostro dirigente sindacale ha saputo evitare che la situazione degenerasse ulteriormente".