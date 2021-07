Picchiato in una delle zone calde della movida di Milano: 44enne in ospedale

È successo nella notte tra mercoledì e giovedì 15 luglio in corso di Porta Ticinese vicino a Piazza Sant'Eustorgio

Un uomo di 44 anni è finito in ospedale dopo essere stato aggredito e picchiato in corso di Porta Ticinese a Milano (pieno centro della metropoli lombarda) nella notte tra mercoledì e giovedì 15 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 2 non lontano da Piazza Sant'Eustorgio, in una delle zone calde della movida, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il 44enne è stato trovato a terra con delle profonde ferite alla testa; ferite che potrebbero essere state causate da alcune bottigliate.

L'uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Carlo. Per chiarire i contorni della vicenda sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Milano.