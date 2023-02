Uomo sfregiato in strada a Milano: ferito con un colpo di rasoio senza motivo

Un fendente in pieno volto. Poi la fuga dell'aggressore, o degli aggressori, senza portargli via nulla. Un uomo di 32 anni, cittadino marocchino, è stato ferito lunedì pomeriggio a Milano in circostanze ancora misteriose. La violenza è esplosa verso le 18.20 in largo Marinai d'Italia, dove il 32enne sarebbe stato aggredito e colpito alla guancia con una lama, pare un rasoio.

Soccorso da un'ambulanza del 118, l'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico, dove i medici gli hanno suturato un taglio di circa 8 centimetri. Lui stesso ha raccontato che non gli era stato rubato nulla, dettaglio che sembra escludere l'ipotesi di una rapina finita nel sangue.

Il 32enne è regolare in Italia e non ha nessun precedente. I poliziotti sono ora al lavoro per ricostruire l'accaduto e cercare di dare un nome e un volto a chi si è scagliato contro la vittima.