Aggredisce la moglie e cerca di picchiare i vigili intervenuti a difenderla

Gli agenti della polizia locale di Buccinasco hanno sentito l'urlo della donna e sono accorsi: hanno visto un uomo (il marito, come poi si è accertato) mentre la strattonava per trascinarla fuori da un'automobile. Lei, sdraiata all'interno, cercava di resistere. I vigili sono intervenuti e hanno bloccato l'uomo, un 42enne del posto, di origine straniera. Lo hanno perquisito e gli hanno trovato un coltello a serramanico in tasca.

Al comando di polizia locale, poi, il 42enne ha dato in escandescenze cercando di colpire con calci e pugni un agente, ma è stato nuovamente ridotto alla calma. "Solo l’intervento della pattuglia - racconta il sindaco Rino Pruiti - ha evitato il peggio e ha salvato la donna dalla violenza del marito". L'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto d'armi di oggetti atti ad offendere. Ma proseguono le indagini della polizia locale di Buccinasco per delineare con precisione il contorno dell'aggressione.