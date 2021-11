Aggressione sull'autobus a Milano, picchia il figlioletto e aggredisce la donna che lo difende

Stava picchiando il figlio di otto anni, quando una donna è intervenuta in difesa del bambino. E a quel punto ha colpito anche lei. L'accaduto nella mattinata di giovedì 11 novembre, verso le 8.15, a bordo dell'autobus 40, all'altezza di via Litta Modignani, zona Affori. Sul posto sono intervenuti polizia di Stato, polizia locale e 118.

Tutto è iniziato perché la donna, una cittadina italiana, stava sgridando e prendendo a botte il bambino. L'altra passeggera, che sarebbe di origine filippina, si è messa in mezzo per proteggere il piccolo. Tra le due donne, entrambe sulla quarantina, è quindi partito un diverbio che è presto passato alle vie di fatto.

Entrambe si sono colpite in testa e al volto. Secondo un testimone, inoltre, la madre avrebbe colpito alla tempia l'altra signora con un mazzo di chiavi, causandole una ferita. Tutte e due le donne, in ogni caso, hanno riportato traumi alla testa e al viso, per fortuna non gravi, e sono state trasportate all'ospedale per le cure del caso, in codice verde.

Per fare luce sulla vicenda sono al lavoro gli agenti della polizia locale. Al momento non ci sono state conseguenze né per le due donne coinvolte, né per il minore.