Autista trova un passeggero quasi privo di sensi sul bus a Milano

Sembrava privo di sensi, con una ferita sull'occhio e un'altra sulla testa. A trovarlo sull'autobus è stato il conducente della linea 9 di Atm, nella notte tra lunedì e martedì, alle 3. L'uomo, presumibilmente un nordafricano di circa 30, è stato soccorso e trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso, in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Una volta sveglio, secondo quanto riferito dalla questura, avrebbe spiegato di essere stato aggredito da qualcuno con una bottiglia. Senza entrare troppo nei dettagli.

Il passeggero del bus Atm è stato soccorso all'altezza di via Anassagora, dopo che l'autista ha chiamato i soccorritori. L'autobus, secondo quanto ricostruito, era diretto alla rimessa in zona Precotto. L'equipaggio del 118 ha riscontrato che il ferito aveva un edema all'occhio sinistro e un trauma cranico. In ospedale, a seguito degli esami tossicologici, è venuto fuori che il paziente aveva fatto uso di cannabis e cocaina, motivo per il quale era alterato quando è stato aggredito e una delle ragioni per le quali è possibile che non ricordi bene l'accaduto.

Sull'episodio indagano gli uomini della polizia.