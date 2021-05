Accoltellamento di Niccolò Bettarini: condannati anche per il calcio alla fidanzata

Sono stati cndannati anche per avere aggredito la fidanzata di Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e di Simona Ventura, i quattro responsabili dell'accoltellamento e del pestaggio ai danni del giovane durante una rissa avvenuta il primo luglio 2018 nella zona della Triennale e della discoteca Old Fashion, dopo una nottata nel locale. Dopo l'aggressione, Niccolò era stato operato all'ospedale Niguarda di Milano con un intervento chirurgico durato circa due ore durante le quali i medici avevano ricostruito il nervo lesionato nell'arto superiore. Pochi giorni dopo erano stati fermati i quattro responsabili.

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, condannando i quattro giovani, il 4 maggio, a pene da un anno a due anni e cinque mesi. Rispondevano di lesioni per avere sferrato tra l'altro un calcio in faccia a Zoe Esposito, fidanzata di Niccoò Bettarini, intervenuta in sua difesa durante la rissa. I giovani imputati erano stati condannati in primo grado per tentato omicidio per avere picchiato e accoltellato Bettarini jr., con pene da cinque a nove anni di carcere. La Corte d'Appello aveva poi ricalcolato leggermente al ribasso le pene. Ora la nuova condanna.

L'aggressione

Tutto era accaduto intorno alle 5.20 di domenica 1 luglio 2018. All'origine dell'agguato pare ci sia stato un diverbio avvenuto il mese precedente tra un amico di Niccolò Bettarini e un gruppo di ragazzi. Nel corso della serata di sabato 30 giugno, quando i giovani si erano incontrati per caso all'interno del locale, gli animi si sarebbero scaldati nuovamente. Un amico di Bettarini jr. era stato preso a schiaffi e tutti i ragazzi erano stati allontanati dalla security del locale. Poi, vicino a un chiosco, era scattato l'agguato: Bettarini, uscito in un secondo momento, sarebbe stato accoltellato quando si era avvicinato alle persone che litigavano.