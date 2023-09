Aggredito e preso a bottigliate per strada a Milano: uomo in ospedale

Un uomo di 35 anni è stato aggredito e preso a bottigliate in viale Lodovico Scarampo a Milano (zona Fiera) nella notte tra lunedì e martedì 12 settembre. È stato trasportato al pronto soccorso del Niguarda. Non è in pericolo di vita.

Tutto è accaduto poco prima delle 2.30, come riportato dall'Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). I contorni di quanto accaduto non sono chiari e sul caso sono in corso accertamenti da parte della questura.

Inizialmente le condizioni del 35enne sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto ed è stato trasportato in codice giallo al Niguarda. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.