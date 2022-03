Discussione degenera, lo aggrediscono a colpi di bottiglie e lo mandano in ospedale

Ha avuto una discussione con un gruppo di persone che, ad un certo punto, sono passate alla violenza fisica e lo hanno aggredito. La vittima è un salvadoregno di quasi trent'anni, soccorso dai sanitari del 118 in via Dalmine a Baggio intorno alle nove meno dieci di sabato sera.

Lui stesso, ai poliziotti della questura intervenuti sul posto, ha raccontato che, poco prima, in via Broggini aveva avuto la discussione degenerata in violenza e aggressione ai suoi danni con un gruppo di persone non meglio identificate, che sono scomparse dalla circolazione.

Il trentenne riportava ferite al volto e al fianco, provocate da cocci di vetro. I sanitari lo hanno portato al pronto soccorso in codice rosso. Non è, comunque, in pericolo di vita. La polizia indaga sull'aggressione.