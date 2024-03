Autista Atm preso a bastonate da un passeggero: finisce in ospedale

Prima l’aggressione, poi la denuncia. Un ragazzo di 26 anni è stato denunciato dalla polizia per lesioni e interruzione di pubblico servizio per aver picchiato con una stampella il conducente di un autobus Atm della linea 55. È successo in via Carlo Alberto Pisani Dossi a Milano (zona Lambrate) nel pomeriggio di venerdì 29 marzo.

Tutto è successo intorno alle 15.30, come riferito dalla Questura. Sul posto sono intervenuti li agenti del Commissariato Lambrate, allertati per una persona molesta a bordo del mezzo pubblico. Una volta sul posto hanno trovato il 26enne che aveva colpito il conducente del mezzo pubblico con una stampella.

L’uomo è stato denunciato, il dipendente Atm è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Sesto San Giovanni. La linea 55 è rimasta ferma circa un’ora e mezza.