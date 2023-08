Donna aggredita da un cinghiale mentre porta a passeggio il cane

Un cinghiale contro una donna. È successo nella serata di mercoledì in Lombardia, in provincia di Pavia, nel centro abitato della frazione Frua di Travacò Siccomario.

Una donna di 47 anni è stata aggredita e ferita da un cinghiale mentre era a passeggio con il cane. La donna si è sentita colpire alle spalle da un cinghiale maschio, che era in giro con una femmina e tre piccoli. La donna è caduta a terra, riportando la frattura di un gomito e ferite in diverse parti del corpo: i medici l'hanno poi giudicata guaribile in 30 giorni. Fortunatamente il suo cane, un Terranova, è riuscito ad allontanare i cinghiali e le sue urla hanno richiamato l'attenzione di altri residenti della zona.

"L'ennesima aggressione di un cinghiale - ha detto il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio - è la dimostrazione che la presenza eccessiva di questi animali selvatici è ormai un problema di ordine pubblico, non solo igienico-sanitario. Oltre a essere vettori di peste suina, con i danni che essa comporta agli allevamenti e al settore agroalimentare, i cinghiali sono diventati un pericolo per gli esseri umani, anche nelle loro normali attività quotidiane. Non è certo questo un modello sostenibile di convivenza tra uomini e animali e da tempo chiedo di intervenire per impedire nuovi pericoli. Tornerò a farlo nelle prossime settimane attraverso un'interrogazione parlamentare che rivolgerò al governo".