Aggredì donna in casa, sarà espulso negli Usa per potersi curare

Verrà espulso negli Stati Uniti il 29enne che, il 10 maggio 2023, aggredì una donna in via Washington a Milano.

Dopo un primo tentativo di patteggiamento respinto, il difensore del 29enne è riuscito a ottenere un patteggiamento a 2 anni con sospensione condizionale e, soprattutto, la conversione in espulsione. In questo modo il giovane potrà essere preso in carico dalla famiglia negli Stati Uniti e curarsi. Nel suo passato, a partire dal 2016, ci sono infatti diversi ricoveri in reparti psichiatrici statunitensi.

Secondo quanto ricostruito, quel giorno il 29enne entrò nell'edificio di via Washington e poi si recò 'a caso' al quarto piano, entrando nell'appartamento di una donna di 43 anni che aveva lasciato la porta non chiusa a chiave. Si avventò contro di lei, colpendola con pugni e sbottonandole la camicia. La donna riuscì a reagire e a liberarsi dalla morsa del 29enne, mentre alcuni vicini di casa, attirati dal trambusto, intervennero per bloccare l'aggressore fino all'arrivo dei carabinieri.

Caduta l'accusa di tentata rapina, l'uomo è stato incriminato per lesioni e violenza sessuale fino all'ottenimento del patteggiamento.