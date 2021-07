Aggredisce un uomo e va ai domiciliari ma "sparisce": arrestato e portato in carcere

L'uomo spesso si allontanava dalla casa in cui era stato posto agli arresti domiciliari

Era stato posto agli arresti domiciliari per un'aggressione ai danni di un connazionale, ma si allontanava continuamente da casa sua, tanto che i carabinieri, per rintracciarlo e portarlo in carcere, hanno impiegato ben quattro giorni. Il protagonista è un peruviano di ventun anni, residente e domiciliato a Vigevano (Pavia).

Martedì 22 giugno il giovane era stato arrestato dai carabinieri di Milano in via Fanfulla da Lodi (zona Parco Trotter) perché aveva aggredito un connazionale colpendolo con alcuni pugni. Inseguito dopo una breve fuga dal nucleo radiomobile, verso mezzogiorno, era stato bloccato e gli era stato anche sequestrato un coltello.

Dopo il processo per direttissima gli erano stati comminati i domiciliari in attesa del procedimento penale, che lui aveva iniziato a scontare a casa sua, a Vigevano. Ma aveva la "brutta abitudine" di allontanarsi spesso da casa. I carabinieri vigevanesi lo hanno segnalato all'autorità giudiziaria di Milano che, il 2 luglio, ha disposto la sospensione dei domiciliari e la custodia cautelare in carcere. Così i militari hanno avviato le ricerche e, il 6 luglio, lo hanno trovato e arrestato. Ora si trova nella casa di reclusione di Vigevano.