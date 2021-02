Aggredito e colpito al volto con 'chiave pipa' dall'ex della fidanzata e dal fratello: due arresti

L'accaduto a Parabiago. In manette un 32enne e un 29enne entrambi nullafacenti, tossicodipendenti e pregiudicati per reati vari

Una violenta aggressione per 'motivi sentimentali', un uomo ferito al volto e due arresti. Teatro della vicenda Parabiago, hinterland nord ovest di Milano, dove a finire in manette sono stati due fratelli pregiudicati, un 32enne e un 29enne italiani.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di venerdì 26 febbraio quando, verso le 17, i due uomini, armati di una chiave a pipa (quella per smontare pneumatici), hanno aggredito un 37enne italiano residente a Nerviano (Milano), anche lui pregiudicato, colpendolo al volto. Alla base del gesto criminale il fatto che la vittima stesse frequentando l’ex fidanzata del più anziano dei fratelli. Il 37enne, dopo essere stato soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale Mater Domini di Castellanza (Va), dove gli è stata assegnata una prognosi di 10 giorni per policontusioni al volto.

I due aggressori invece sono stati fermati dai carabinieri di Cerro Maggiore che li hanno arrestati per lesioni personali aggravate in concorso. Entrambi, domiciliati a Inveruno e Parabiago, hanno precedenti penali anche per reati contro la persona. In particolare, il 32enne era già stato arrestato lo scorso 19 febbraio 2021 per violenza e resistenza a pubblico ufficiale proprio dai carabinieri di Cerro, intervenuti su richiesta della madre, una donna di 58 anni, che lui aveva colpito con uno schiaffo.