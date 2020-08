Cade al risveglio e si ferisce: "Sono stato aggredito dai ladri nella notte"

Si è svegliato ed è caduto incidentalmente ferendosi con dei cocci di bottiglia, poi ha riferito di aver subito un'aggressione da parte dei ladri nel corso della notte. L'accaduto a Motta Visconti, in via Vittime della mafia, dove poco dopo le 7 di lunedì 17 agosto sono intervenuti ambulanza del 118 e carabinieri.

La vittima, un uomo di 43 anni, è stato soccorso per le ferite riportate e trasportato in codice giallo all'ospedale di Rozzano. Sul posto per una segnalazione di tentato furto sono accorsi anche i militari. Al momento del loro arrivo, riferiscono i soccorritori, la casa del ferito era a soqquadro.

Il 43enne, che si è ferito calpestando dei cocci di vetro presenti sul pavimento e cadendo, ha detto che nella notte alcuni ladri si sono introdotti nella sua abitazione arrivando ad aggredirlo fisicamente. Sul caso i militari stanno effettuando accertamenti. Per fortuna le condizioni dell'uomo, che al momento si trova in ospedale e verrà sentito dai carabinieri, non sono particolarmente gravi.