Aggredito in strada, ragazzo finisce in ospedale

Un ragazzo di 28 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un'aggressione avvenuta in piazza Enrico Bottini a Milano (zona Lambrate) nella notte tra martedì e mercoledì 8 febbraio.

Tutto è accaduto un attimo prima della mezzanotte, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. I dettagli di quanto accaduto sono al vaglio della polizia, intervenuta sul posto per i rilievi. Stando a una prima ricostruzione sembra che il 28enne, non propriamente cosciente, sia stato trovato steso sull'asfalto e con un importante trauma alla testa.

Soccorso dal 118, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Raffaele a causa del suo stato di semicoscienza. Fortunatamente non sembra essere in pericolo di vita.