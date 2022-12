Spacca il finestrino della 91 e prende a pugni l'autista: arrestato

Prima ha spaccato un finestrino della linea 91, poi ha preso a schiaffi il conducente del mezzo. Infine è stato arrestato dalla polizia. Un 40enne, cittadino marocchino, è stato arrestato con le accuse di danneggiamento e interruzione di pubblico nella serata di sabato 10 dicembre in Piazzale Lotto a Milano (zona San Siro).

Tutto è accaduto intorno alle 22.30, come riferito da via Fatebenefratelli quando l'uomo, non è ancora chiaro per quale motivo, ha iniziato ha devastare il finestrino dell'autista. Il dipendente Atm ha quindi cercato di fermare il 40enne ma è stato aggredito e malmenato, proprio in questi istanti alcuni passeggeri hanno chiesto l'intervento del 112 e sul posto è intervenuta una volante della questura.

Il 40enne è stato fermato a accompagnato in questura dove è stato arrestato. Il conducente del filobus, invece, è stato accompagnato al pronto soccorso del San Carlo, fortunatamente è stato trattenuto solo per gli accertamenti del caso e successivamente è stato dimesso.