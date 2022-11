Liti e aggressioni fuori dal bar, il questore sospende la licenza

Sospesa la licenza di un bar in zona Città Studi a Milano. La decisione è arrivata dal questore di Milano Giuseppe Petronzi ai sensi dell'articolo 100 del Testo unico leggi di pubblica sicurezza (Tulps), che consente alle questure di decretare sospensioni di licenze ai locali pubblici per vari motivi, tra cui la frequentazione da parte di pregiudicati oppure il susseguirsi di fatti che minano la tenuta dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La sospensione, per sette giorni, è toccata al Bar Mauro di via Botticelli 2. La notifica al titolare è arrivata lunedì mattina. Ad agosto del 2022 gli agenti di polizia erano intervenuti dapprima per un litigio occorso tra due uomini all'esterno di un bar e, pochi giorni dopo, per un'aggressione nelle adiacenze del locale, in cui erano coinvolte persone con alcuni precedenti. La vittima dell'aggressione aveva riportato 40 giorni di prognosi per varie fratture. Un controllo effettuato ad ottobre del 2022, sempre da parte della polizia, aveva portato ad identificare otto clienti, di cui sette con precedenti.