Aggredita e picchiata selvaggiamente: salvata da un amico, indagano i carabinieri

Era in stato confusionale con lividi ed ecchimosi su (quasi) tutto il corpo. Così l'hanno trovata i sanitari del 118 che l'hanno soccorsa in un appartamento in zona Gorla-Precotto a Milano nella serata di mercoledì 5 maggio, ma su quello che le è successo è ancora mistero; sul caso stanno indagando i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Duomo, in stretta sinergia con i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Milano.

Tutto è iniziato intorno alle 22 quando i sanitari del 118 sono intervenuti in un appartamento nella zona Nord-Est della città e si sono trovati di fronte una donna di 49 anni proveniente dall'Est Europa e regolare in Italia. La 49enne, medicata dai sanitari, era in stato confusionale e presentava diverse ecchimosi sul corpo. I soccorritori hanno così allertato anche i carabinieri e sul posto sono intervenuti i militari del radiomobile delle compagnie Duomo e Porta Monforte.

Dai primi accertamenti condotti dagli investigatori dell’Arma, la donna avrebbe trascorso gli ultimi giorni in un Hotel del centro di Milano e sarebbe stata soccorsa da un amico nel pomeriggio di mercoledì, dopo una segnalazione da parte di un familiare della donna. Quest’ultima, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo al Policlinico di Milano e, successivamente, trasferita nella limitrofa Clinica Mangiagalli per gli ulteriori approfondimenti del caso.

I militari dell'Arma tengono il massimo riserbo e fanno sapere che sono in corso "serrate indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, informata mediante procedura d’urgenza prevista dal 'codice rosso'".