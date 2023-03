Controllore Atm aggredito (verbalmente) in stazione

Prima gli insulti, poi l'intervento delle forze dell'ordine. Sono stati attimi di paura per una dipendente Atm della stazione di Sesto Fs che nel pomeriggio di domenica 12 marzo è stata aggredita verbalmente da un passeggero. A denunciare il fatto è il sindacato Cisl.

"L'integrità fisica" della dipendente "è stata messa in pericolo a causa di una richiesta del tutto banale - hanno puntualizzato i sindacalisti in una nota -. La stessa è stata costretta a barricarsi nella propria cabina, mentre l'uomo continuava ad insultarla e minacciarla violentemente". Il peggio è stato evitato grazie all'intervento di alcuni macchinisti che sono intervenuti a sostegno della dipendente Atm fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

Dopo l'ennesima violenza le parti sociali chiedono la riorganizzazione del settore per chiedere una riorganizzazione dei settori per "ottenere maggiore sicurezza affinché questi episodi possano diventare solo un lontano ricordo". "Perché moltiplicare Funzionari di cui non si conosce neanche il mandato? - si interroga la Cisl -. Le risorse andrebbero investite nel completamento dell'organico Os e Opi e nelle attività di sorveglianza itineranti e non in palliativi ad uso e consumo dei media e della proprietà".