La "gang neonazista" che ha aggredito un gruppo di volontari a Milano

Una "gang neonazista tedesca" avrebbe aggredito un gruppo di volontari Lgbtq+ del Muro della Gentilezza. L'episodio, denunciato tramite pagine social, sarebbe avvenuto intorno alle 10 di lunedì 1° luglio in via Nono. I membri del gruppo, raccontano, erano "a bordo di Lamborghini e Ferrari, bloccavano il traffico per girare video delle loro auto di lusso senza alcuna autorizzazione, causando disagi ai residenti milanesi e mostrando un totale dispresso per i cittadini".

La lite sarebbe scaturita dall'intervento dei volontari che avrebbero tentato di "ristabilire l'ordine" chiedendo al gruppo di spostarsi. La risposta, secondo il racconto, sarebbe stata netta: "Noi in Italia facciamo quello che vogliamo". Poi l'aggressione fisica con tanto di insulti omofobi e politici. "Diversi volontari sono stati colpiti e uno di loro è attualmente ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli", si legge nella nota. Come raccontato a MilanoToday, i carabinieri sono intervenuti sul posto riscontrando una "lite per motivi di viabilità" per cui le parti si sono riservate di sporgere querela, confermando che uno degli aggrediti è stato trasportato in ospedale in codice verde.

Il giovane volontario ha raccontato quanto successo: "Mentre ero al Muro della Gentilezza con altri volontari, siamo stati aggrediti da una gang omofoba di ragazzi tedeschi con auto di lusso - spiega su Instagram -. Sono finito in ospedale con ferite e un grande shock psicofisico Dopo esser stato aggredito dal responsabile del loro servizio d’ordine. Questa esperienza mi ha fatto riflettere sull’importanza di lottare contro l’omofobia e l’arroganza dei potenti. Dobbiamo continuare a resistere e costruire una società più giusta e inclusiva".

Sulla pagina Instagram del Tempio del futuro perduto, il centro socio-culturale, oltre al racconto della vicenda è stato lanciato anche un appello: "Vogliamo entrare in contatto con le associazioni, i club e le realtà politiche di Monaco Di Baviera dove ha sede la società responsabile dell’aggressione. Chiunque abbia contatti ci scriva in privato".