I loro cani si azzuffano: pretende che l'altra le risarcisca il veterinario

La lite tra i loro cani si è trasformata in lite tra le due proprietarie. Tanto che sono intervenuti i poliziotti per sedarla, e per calmare soprattutto una delle due, quella che stava minacciando l'altra. E' successo di prima mattina, verso le sette, martedì 14 giugno in un condominio di via Martinelli, zona Ludovico il Moro.

Una donna di 40 anni, con il suo pitbull al guinzaglio, batteva ripetutamente la porta dell'appartamento di una 61enne con pugni e calci, pretendendo che la 61enne le risarcisse alcune spese veterinarie. Poco tempo fa, infatti, i loro cani si erano azzuffati e quello della 40enne aveva pestato dei cocci di vetro, costringendo la proprietaria a sostenere alcune spese dal medico. All'arrivo dei poliziotti è andata in escandescenze anche con loro, mandandone due in ospedale per delle contusioni. Entrambi sono stati giudicati guaribili in cinque giorni. Lei è stata indagata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.