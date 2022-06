Rubano una borsetta e usano lo spray al peperoncino contro i poliziotti: arrestati

Prima hanno cercato di derubare una coppia di fidanzati, quando hanno capito di essere stati scoperti dalla polizia hanno cercato di fermare gli agenti con lo spray al peperoncino, ma sono stati arrestati. Un algerino 32enne e un marocchino di 21 anni sono stati arrestati con l'accusa di furto e resistenza a pubblico ufficiale in via Panfilo Castaldi a Milano (zona Porta Venezia) nella serata di lunedì 27 giugno.

Tutto è iniziato quando gli agenti della squadra mobile (in borghese) si sono accorti dei due malviventi durante un servizio nel quartiere caldo della movida. I poliziotti li hanno seguiti fino all’angolo tra via Malpighi e via Melzo, dove si sono avvicinati a una coppia seduta in un dehors.

Il 21enne ha distratto la coppia e nello stesso istante il complice ha strappato la borsetta alla donna, un'italiana di 32 anni. I detective sono subito intervenuti e dopo un breve inseguimento li hanno fermati. I due ladri hanno cercato di resistere all’arresto colpendo gli agenti e utilizzando spray urticante, ma non è servito a nulla. La borsa è stata recuperate e restituita alla legittima proprietaria.