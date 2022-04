Pugno in faccia fuori dalla discoteca. E la rissa finisce sul web

Un ragazzo di circa vent'anni è stato colpito con un pugno in faccia all'esterno di una discoteca. L'aggressione è avvenuta nella notte tra sabato e domenica ed è stata filmata da qualcuno con un cellulare (c'erano diversi giovani intorno) ed è stata pubblicata sui social network. Il giovane colpito era a torso nudo e si trovava all'esterno della discoteca Magika di Bagnolo Cremasco (Cremona). Dal filmato si vede che il ragazzo si è avvicinato ad un gruppo di coetanei, uno dei quali gli ha sferrato il pugno.

Il ragazzo è caduto per terra tramortito. Non si capisce se ha anche perso i sensi, dopodiché il filmato si interrompe. Ma, finché la scena è stata visibile, nessuno dei coetanei intorno è intervenuto per placare gli animi o prevenire l'aggressione. Soltanto successivamente è stata chiamata un'ambulanza, attraverso il numero di emergenza del 118. La vittima è stata trasportata in ospedale e dimessa con alcuni giorni di prognosi. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.