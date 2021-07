Aggressione del branco fuori dal locale: due giovani scappano in un palazzo e chiamano i soccorsi

E' successo a Milano in piena notte

Si sono rifugiati all'interno di uno stabile in zona Porta Volta per scappare dopo essere stati aggrediti: a quel punto i due giovani di 23 e 27 anni, italiani di origine cinese, hanno chiamato i soccorsi. Le ambulanze del 118 li hanno rintracciati alle due e quaranta della notte tra sabato e domenica in viale Montello, dove avevano trovato riparo. Avevano diverse ferite e contusioni alla testa, al volto, uno dei due anche all'addome e al torace.

I sanitari li hanno trasportati al pronto soccorso del vicino ospedale Fatebenefratelli, uno in codice giallo e l'altro in codice verde. Sul posto anche una volante della polizia. Agli agenti, i due giovani hanno raccontato di essere stati aggrediti e picchiati, poco prima, da una decina di coetanei.

I due ragazzi non sono stati in grado di spiegare i motivi dell'aggressione subìta. La polizia ora indaga sull'accaduto.