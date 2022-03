Stazione Centrale di Milano, 'ghisa' fanno multe: aggrediti

Sono stati aggrediti mentre erano in servizio. È accaduto ad alcuni agenti della polizia locale, nella notte tra venerdì e sabato, intorno all'una e trenta, in via Fabio Filzi, zona Stazione Centrale.

"Stavano per effettuare sanzioni per sosta in doppia fila a numerose auto che creavano intralcio e insicurezza - ha scritto l'assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, Marco Granelli, esprimendo solidarietà alle vittime -. Gli aggressori erano in un locale, hanno danneggiato l'auto dei vigili, e poi sono fuggiti con l'arrivo di altre pattuglie. Spero che siano individuati e denunciati".

"Tanti cittadini - ha continuato Granelli - ci scrivono e ci chiedono di avere più sicurezza stradale e sanzionare chi alla sera parcheggia in disordine e fuori dalle regole o negli spazi dei residenti. Tutti dobbiamo rispettare le regole, per la sicurezza stradale e per tutelare chi abita nei quartieri. E poi mai deve mancare rispetto per chi lavora".

Recentemente i 'ghisa' erano stati vittime di altre aggressioni, tra cui quella dello scorso gennaio, quando un agente della polizia locale, in borghese, era stato accerchiato da un gruppo di ragazzi e aveva sparato un colpo in aria per allontanarli. I giovani, però, lo aveva afferrato da dietro e gli avevano sottratto l'arma, da cui era partito un secondo colpo che per puro caso non aveva colpito nessuno. A ottobre 2021, invece, un uomo aveva aggredito con una mazza di legno cinque agenti della polizia locale in viale Tunisia, ferendo uno di loro.