Follia in centro a Milano: prende a schiaffi i passanti

L'ha incrociata sul marciapiede e - senza alcun motivo - le ha tirato uno schiaffo in pieno viso facendola rovinare al suolo. E per lui sono scattate le manette. Attimi di follia in piazza Repubblica a Milano intorno a mezzogiorno di lunedì 28 novembre, nei guai un cittadino italiano che per il momento non è ancora stato identificato.

Tutto è accaduto intorno alle 12 all'angolo tra piazza Repubblica e viale Vittorio Veneto dove l'uomo - sembra in preda ai fumi dell'alcool - ha buttato a terra alcuni scooter, gesto che ha richiamato l'attenzione di alcuni passanti. Uno di questi si è avvicinato chiedendogli il motivo del suo comportamento ma è stato coperto di insulti e minacciato. Successivamente il violento si è diretto verso via Turati dove ha incrociato una donna sul marciapiede e, in una frazione di secondo, l'ha colpita con uno schiaffo facendola rovinare al suolo.

Due passanti sono prontamente intervenuti: uno lo ha bloccato, l'altro ha chiamato le forze dell'ordine. Poco dopo hanno fermato una volante della polizia di passaggio che lo ha ammanettato (nel frattempo l'uomo stava cercando di aggredire gli agenti). La donna colpita dallo schiaffo - come appreso da MilanoToday - si è allontanata e pare non abbia riportato grandi ferite. L'aggressore, invece, è stato accompagnato in questura per accertamenti. Rischia di essere indagato per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.