Massacrano un uomo per 300 euro: arrestati per tentato omicidio

La notte del 21 maggio avrebbero massacrato un ragazzo nordafricano per rubargli 300 euro e un telefono cellulare. Ora, a un marocchino di 31 anni e un algerino di 19, entrambi pregiudicati e con i documenti non in regola, la polizia ferroviaria ha notificato in cella l'accusa di tentato omicidio e rapina aggravata in concorso.

Stando a quanto ricostruito dalla questura di Milano, i due erano destinatari della misura cautelare della custodia in carcere per l'aggressione portata a termine quella notte di maggio, all'interno di un edificio abbandonato nello scalo di Farini.

A seguito di un'attività investigativa, i poliziotti sono risaliti all'identità dei due soggetti che sono stati segnalati alla Procura della Repubblica. Il gip del tribunale di Milano, valutati i fatti, ha emesso il provvedimento per entrambi gli stranieri. I due erano già nel carcere milanese di San Vittore per altri reati.